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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:06
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram'ı ziyaret etti.

        Vali Ekici, ziyarette Kaymakam Bayram'dan ilçe hakkında brifing aldı.

        İlçede yürütülen proje ve hizmetleri değerlendiren Ekici, Bayram'a görevinde başarılar diledi.

        Ziyarette Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün de hazır bulundu.

        - Hobi bahçeleri müracaatları başladı

        Lüleburgaz'da hobi bahçeleri için müracaatlar başladı.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında kullanılması için 216 hobi bahçesi müracaatlarının başladığını belirtti.

        Hobi bahçelerinin ekolojik tarım alanı olarak kullandığını aktaran Gerenli, insan, doğa ve yaşam ilişkisinin pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen hobi bahçeleri projesinin devam ettiği kaydetti.

        Hobi bahçelerinin Sinan Atakan Yavuz Parkı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi ve Yücel Şınığ Parkı'nda yer aldığını ifade eden Gerenli, müracaatların ardından kura çekileceğini kaydetti.

        Gerenli, açıklamasında müracaatların 1 aralık tarihinde sona ereceğini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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