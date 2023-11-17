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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:39
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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde Faruk Arca'ya ait iki katkı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangında dumandan etkilenen İbrahim Kuleli, baygınlık geçirdi.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, evde baygınlık geçirerek mahsur kalan Kuleli'yi kurtardı. Kuleli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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