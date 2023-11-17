Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Vize ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde Faruk Arca'ya ait iki katkı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında dumandan etkilenen İbrahim Kuleli, baygınlık geçirdi.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, evde baygınlık geçirerek mahsur kalan Kuleli'yi kurtardı. Kuleli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
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