Lüleburgaz'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesince Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen turnuvada, 9 yaş altı kategorisinde Yıldırımspor şampiyon oldu.

Yıldırımspor'a kupası, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer'in katıldığı törenle verildi.

- Üniversiteli Aile Desteği Programı

Lüleburgaz Belediyesince uygulanan "Üniversiteli Aile Desteği Programı" sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yılında başlatılan program kapsamında 2 yılda 139 aileye destek verildiği bildirildi.

Açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi destekleme başvurularının sona erdiği, ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrencilerin ailelerine 756 bin lira destek sağlandığı kaydedildi.

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