Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesince Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen turnuvada, 9 yaş altı kategorisinde Yıldırımspor şampiyon oldu.

        Yıldırımspor'a kupası, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer'in katıldığı törenle verildi.

        - Üniversiteli Aile Desteği Programı

        Lüleburgaz Belediyesince uygulanan "Üniversiteli Aile Desteği Programı" sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yılında başlatılan program kapsamında 2 yılda 139 aileye destek verildiği bildirildi.

        Açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi destekleme başvurularının sona erdiği, ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrencilerin ailelerine 756 bin lira destek sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!

        Benzer Haberler

        İğneada´da selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordu...
        İğneada´da selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordu...
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Bakan Kacır: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni hayata geçiriyoruz (2)
        Bakan Kacır: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni hayata geçiriyoruz (2)
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır öğrencilerle kurabiye yaptı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır öğrencilerle kurabiye yaptı
        Bakan Kacır, Kırklareli OSB Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
        Bakan Kacır, Kırklareli OSB Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
        Bakan Kacır: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni hayata geçiriyoruz
        Bakan Kacır: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni hayata geçiriyoruz