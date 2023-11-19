Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, ekiplerin yoğun şekilde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Doğal gaz ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarıldığını ifade eden Talay, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- Ankara gezisi düzenlendi

Kırklareli'nde koruma altındaki çocuklara yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen gezide, çocuklara Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gezdirildi.

Gezide, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında bilgi verildi.