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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, ekiplerin yoğun şekilde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Doğal gaz ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarıldığını ifade eden Talay, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - Ankara gezisi düzenlendi

        Kırklareli'nde koruma altındaki çocuklara yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen gezide, çocuklara Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gezdirildi.

        Gezide, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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