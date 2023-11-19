Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, ekiplerin yoğun şekilde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Doğal gaz ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarıldığını ifade eden Talay, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.
- Ankara gezisi düzenlendi
Kırklareli'nde koruma altındaki çocuklara yönelik Ankara gezisi düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen gezide, çocuklara Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gezdirildi.
Gezide, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında bilgi verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.