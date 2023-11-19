Lüleburgaz'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Lüleburgaz ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede bir apartmanın çatısı zarar gördü, bazı caddelerde ağaçlar devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Evrensekiz beldesi yolunda da bir apartmanın çatısı zarar gördü.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçları ve çatılardan düşen parçaları temizledi.

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