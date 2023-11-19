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        Lüleburgaz'da şiddetli rüzgar etkili oldu

        Lüleburgaz ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:48
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        Lüleburgaz'da şiddetli rüzgar etkili oldu
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        Lüleburgaz ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede bir apartmanın çatısı zarar gördü, bazı caddelerde ağaçlar devrildi.

        Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

        Evrensekiz beldesi yolunda da bir apartmanın çatısı zarar gördü.

        Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçları ve çatılardan düşen parçaları temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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