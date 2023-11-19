Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Rıza Akkoç yönetimindeki 22 LT 392 plakalı otomobil, merkeze bağlı Paşayeri köyü yakınlarında Şener Eti idaresindeki 39 AAV 102 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Akkoç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar Serpil Akkoç, Umut Akkoç ve kamyonet sürücüsü Eti, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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