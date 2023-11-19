Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ali Rıza Akkoç yönetimindeki 22 LT 392 plakalı otomobil, merkeze bağlı Paşayeri köyü yakınlarında Şener Eti idaresindeki 39 AAV 102 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Akkoç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar Serpil Akkoç, Umut Akkoç ve kamyonet sürücüsü Eti, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Lüleburgaz'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu
        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa