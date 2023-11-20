Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 25 köy yolu açıldı

        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 25 köy yolu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde bir süre etkili olan kar, yerini güneşli havaya bıraktı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, önceki gün ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı.

        Ekipler merkeze bağlı 7, Demirköy ilçesinde 11, Kofçaz ilçesinde 7 köy yolunu ulaşıma açtı.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte kar beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1, 3 ve 5 yaşındalar... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor!
        1, 3 ve 5 yaşındalar... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Zonguldak'ta iletişimin kesildiği gemi battı: 12 denizci kayıp
        Zonguldak'ta iletişimin kesildiği gemi battı: 12 denizci kayıp
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kiş...
        Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kiş...
        Lüleburgaz'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Lüleburgaz'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu
        Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu