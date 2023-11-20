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        Lüleburgaz'da otomobil yangını

        Lüleburgaz'da yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:11 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:36
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        Lüleburgaz'da otomobil yangını
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        Lüleburgaz'da yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

        İnönü Mahallesi Tuğlalı sokakta Erol Çelik'e ait park halindeki K 2682 BM Bulgaristan plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

        Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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