Lüleburgaz'da otomobil yangını

Lüleburgaz'da yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

İnönü Mahallesi Tuğlalı sokakta Erol Çelik'e ait park halindeki K 2682 BM Bulgaristan plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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