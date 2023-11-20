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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Trakya'nın tek turizme açık mağarası yarasalarıyla ziyaretçi çekiyor

        EKİP - Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa, zengin ekosistemi ve barındırdığı yarasa popülasyonuyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:35
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Trakya'nın tek turizme açık mağarası yarasalarıyla ziyaretçi çekiyor
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        EKİP - Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa, zengin ekosistemi ve barındırdığı yarasa popülasyonuyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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