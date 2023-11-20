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        Kırklareli'nde Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yapıldı

        İHH Kırklareli İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:11 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:29
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        Kırklareli'nde Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yapıldı
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        İHH Kırklareli İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş düzenlendi.

        Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Karagöz Parkı'nda toplanan aralarında çocukların da olduğu grup "Ben bir çocuğum bana dokunma", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Gazze'de bebekler ölüyor", "Filistin'de her 10 dakikada bir çocuklar öldürülüyor", "Elini tutmazsan adı yetim kalır", "Gazze çocuk mezarlığına dönüştü" pankart ve dövizleri açtı.

        Çocuklardan Yahya Öztürk, burada Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi okudu.

        Grup daha sonra Mustafa Kemal Bulvarı, Sancaktar Caddesi'ni geçerek Millet Bahçesi'ne yürüdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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