Kırklareli'nde Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yapıldı

İHH Kırklareli İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş düzenlendi.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Karagöz Parkı'nda toplanan aralarında çocukların da olduğu grup "Ben bir çocuğum bana dokunma", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Gazze'de bebekler ölüyor", "Filistin'de her 10 dakikada bir çocuklar öldürülüyor", "Elini tutmazsan adı yetim kalır", "Gazze çocuk mezarlığına dönüştü" pankart ve dövizleri açtı.

Çocuklardan Yahya Öztürk, burada Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi okudu.

Grup daha sonra Mustafa Kemal Bulvarı, Sancaktar Caddesi'ni geçerek Millet Bahçesi'ne yürüdü.