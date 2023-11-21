Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Sahte içkiyle 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin görme yetisini kaybetmesine neden olduğu öne sürülen sanık yargılanıyor

        Kırklareli'nde sahte içki üretip piyasaya sürerek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte içkiyle 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin görme yetisini kaybetmesine neden olduğu öne sürülen sanık yargılanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde sahte içki üretip piyasaya sürerek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 71 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık C.Ş, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mağdurlar M.Ö, Ö.E. ve S.K. ile maktul Ahmet A. ve Ramazan K'nin yakınları ise duruşmada hazır bulundu.

        Duruşma, kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

        Tutuksuz sanık C.Ş, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

        İnternetten aldığı çeşitli malzemelerle alkol ürettiğini kabul eden C.Ş, kendi tüketeceği kadar alkol üretimi yaptığını savundu.

        Hayatını kaybedenler ve görme yetisini kaybeden kişilere alkolü bedelli ya da bedelsiz satmadığını ileri süren sanık C.Ş, "Suçsuzum beraatimi istiyorum. Ben kendim tüketeceğim kadar alkol üretirdim. Bazen arkadaşlarım da gelir, onlar da içerdi. Yaralılardan biriyle birkaç kez kendi ürettiğim alkolü tüketmiştik ancak tarihini hatırlamıyorum. Ancak arkadaş ile alkolü tükettiğimizden ayrılana kadar sağlığında hiçbir sorun yoktu." diye savunma yaptı.

        Alkol tüketimi sonucu görme yetisini kaybeden M.Ö. ise sanık C.Ş'den para karşılığında her akşam yarım litre içki satın aldığını ileri sürdü.

        Bir akşam C.Ş'den aldığı alkol tükettikten sonra rahatsızlandığını ve hastaneye götürüldüğünü ifade eden M.Ö, "Bir süre yoğun bakımda tedavi gördüm. Hastanede alkol tüketimi kaynaklı görme yetimi yüzde 85 kaybettiğimi söylediler. Her geçen gün daha da görme kaybı yaşıyorum, şikayetçiyim." dedi.

        Mağdurlardan Ö.E. de metil alkol zehirlenmesi sonucu 2 gün yoğun bakımda kaldığını ve tedavi gördüğünü söyledi.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

        Sanığın adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Sanık C.Ş. tarafından üretildiği iddia edilen sahte içkiyi 19 Aralık 2021 tarihinde tüketmesi sonucu Ahmet A. ve Ramazan K'nin Adli Tıp Kurumu tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemede metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği, M.Ö, Ö.E. ve S.K'nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı tespit edilmişti.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sanık C.Ş'nin evinde internet üzerinden satın alındığı tespit edilen 20 litre metil alkol, 40 mililitre anason yağı kiti, 12,25 litre sahte içki ele geçirilmiş, Sahte içkilerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesinde öldürücü dozda metil alkol tespit edilmişti.

        Gözaltına alınan C.Ş, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bir haftada 739 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 739 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yapıldı
        Kırklareli'nde Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yapıldı
        Kırklareli'ndeki Atatürk Evi'ni 5 yılda 750 bin kişi ziyaret etti
        Kırklareli'ndeki Atatürk Evi'ni 5 yılda 750 bin kişi ziyaret etti
        Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenl...
        Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenl...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Trakya'nın tek turizme açık mağarası y...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Trakya'nın tek turizme açık mağarası y...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa