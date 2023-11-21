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        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70'e ulaştı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:45
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        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70'e ulaştı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70'e ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 151 bin 121'e yükseldi.

        Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 181 bin 467, Tekirdağ'da 319 bin 482 oldu.

        Geçen ay ise söz konusu üç ilde motorlu kara taşıtı sayısı 648 bin 575 olarak kayıtlara geçmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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