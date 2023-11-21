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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de evcil hayvanlar için çip takma ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de evcil hayvanlar için çip takma ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

        Evcil hayvanı olan vatandaşların yönetmelik kapsamında 6. aydan önce evcil hayvanlarını kayıt altına aldırması gerektiği bildirilen açıklamada, işlemlerin il ve ilçe tarım müdürlüklerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

        - Yapı ruhsatı istatistikleri

        Trakya'da yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 45 daireye yapı ruhsatı verildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 2023 temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren yapı izin istatistiklerini açıkladı.

        Edirne'de, yılın üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1082 oldu.

        Aynı dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı Tekirdağ'da 4 bin 854 olurken Kırklareli'nde ise 1109 daireye yapı ruhsatı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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