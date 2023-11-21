Kırklareli'nden kısa kısa Vize'de evcil hayvanlar için çip takma ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

Vize'de evcil hayvanlar için çip takma ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Evcil hayvanı olan vatandaşların yönetmelik kapsamında 6. aydan önce evcil hayvanlarını kayıt altına aldırması gerektiği bildirilen açıklamada, işlemlerin il ve ilçe tarım müdürlüklerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

- Yapı ruhsatı istatistikleri

Trakya'da yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 45 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 2023 temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Edirne'de, yılın üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1082 oldu.

Aynı dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı Tekirdağ'da 4 bin 854 olurken Kırklareli'nde ise 1109 daireye yapı ruhsatı verildi.