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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:25
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Eylül-20 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik 65 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'inin çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı adli makamlarca "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından tutuklandı. 92 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, 2,5 kilogram skunk, 636 gram metamfetamin, 258 sentetik ecza maddesi, 128,5 gram esrar, 10 gram eroin, 1,46 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 44 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 590 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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