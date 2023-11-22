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        Kırklareli'nde bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:03
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        Kırklareli'nde bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'taki bir eğlence mekanında G.T. ile M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Daha sonra eğlence mekanından çıkan G.T, tartışmanın büyümesi üzerine M.A'nın belinden aldığı silahla bu kişiye ateş etti.

        Başından yaralanan M.A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olay yerinden kaçan G.T, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Suçu gizlemeye çalıştığı iddiasıyla eğlence mekanı sahibi A.S. de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen G.T. ve A.S, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kadın şüpheli G.T. tutuklandı, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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