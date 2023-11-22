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        Edirneli öğrencilere Kırklareli'nin tarihi ve kültürü tanıtıldı

        TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen gezide öğrencilere, Kırklareli'nin tarihi ve kültürü tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:28
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        Edirneli öğrencilere Kırklareli'nin tarihi ve kültürü tanıtıldı
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        TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen gezide öğrencilere, Kırklareli'nin tarihi ve kültürü tanıtıldı.

        Çevre illerin kültürel değerleri etkinlikleri kapsamında okulun 2. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen gezide ilk olarak Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi gezdirildi.

        Öğrencilere, kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde üç kattan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi'nin silikonla yapılmış heykelleri ile Atatürk'ün Kırklareli'ne geldiği dönemde kullandığı çatal, kaşık, bardak, tabak gibi bir çok araç gereçlerin tanıtımı yapıldı.

        Ardından öğrenciler Türkiye, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan'ın ortak kültürel değerlenin sergilendiği Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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