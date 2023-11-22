Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 71 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 71 araç trafikten men edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 13-19 kasım tarihlerinde kent genelinde trafik denetiminde bulundu.

        Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 5 bin 46 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Denetimlerde 479 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

        Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 71 araç trafikten men edildi. 21 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Edirneli öğrencilere Kırklareli'nin tarihi ve kültürü tanıtıldı
        Edirneli öğrencilere Kırklareli'nin tarihi ve kültürü tanıtıldı
        Kırklareli'nde bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı
        Kırklareli'nde bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70'e ulaştı
        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70'e ulaştı
        Kırklareli'nde polisten kaçarken devrilen araçtaki 17 düzensiz göçmen yaral...
        Kırklareli'nde polisten kaçarken devrilen araçtaki 17 düzensiz göçmen yaral...