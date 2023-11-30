Vize Belediyesinin yürüttüğü "Hoş geldin bebek" projesi sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Aileleri tebrik eden Özalp, hediye takdim etti.

Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

- Üsküdarlı Nasreddin Hoca etkinliği yapılacak

Kırklareli Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce Üsküdarlı Nasreddin Hoca etkinliği yapılacak.

Müftü Yusuf Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik Üsküdarlı Nasreddin Hoca etkinliğinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Etkinliğin Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde 9 Aralık Cumartesi günü yapılacağını ifade eden Eviş, etkinlikte çocuklara yönelik halat çekme, çuval yarışı, deve - cüce, balon şişirme gibi oyunlar oynatılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.