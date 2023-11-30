Kırklareli'nde Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı açıldı

Kırklareli'nde 200 firmanın katılımıyla "3. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" düzenlendi.

Vali Birol Ekici, kapalı pazar yerinde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Trakya'da stratejik ürünler üretildiğini söyledi.

Trakya insanının çok çalışkan olduğunu ifade eden Ekici, "Kırklareli hayvancılıkta önemli bir yere sahip. Uzaya füze ve sonda roketi gönderen bir şehiriz. Çevreci üretimi ile öne çıkan bir şehiriz. Biyoteknoloji ile ilaç üreten bir iliz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ise Trakya’nın Tarım ve Orman Bakanlığı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Dekar başına verimin Trakya'da çok yüksek olduğunu vurgulayan Çelik, "Kuraklıktan dolayı ayçiçeği ile ilgili sıkıntılarımız oldu. İnşallah ayçiçeği primlerini yüzde 50 arttırarak onu da bu sene aşmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki sene de kuraklığa dayanıklı tohumların ekilmesini sağlayarak bunu gidereceğiz." diye konuştu.

Çelik, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi verdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da açılışta birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.

Fuar, 3 Aralık Pazar günü sona erecek.