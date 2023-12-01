Trakya'daki camilerde Filistinliler için dua edildi Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybeden ve yaralananlar için dua edildi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybeden ve yaralananlar için dua edildi.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde cuma namazı için saf tuttu.

Cuma namazının ardından vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle kurulan Filistin'e Destek Platformu tarafından Eski Cami önünde kermes düzenlendi.

Platform üyelerinin evlerinde yaptığı ürünler, kermeste satışa çıkarıldı.

Filistin'e Destek Platformu Edirne Koordinatörü Ahmet Çetin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulundu.

Kermesten elde edilecek gelirin Gazze'deki mağdur vatandaşlara gönderileceğini dile getiren Çetin, tüm Edirnelileri kermese destek vermeye çağırdı.

Kırklareli'nde de cuma namazı sonrasında Hızırbey başta olmak kentteki camilerde Filistinliler için dua edildi.

Hızırbey Camisi imamı Zaim Işık, Filistin'de insanlık dramı yaşandığını belirtti.

İsrail'in saldırılarında birçok sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Işık, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisi'nde saf tutan vatandaşlar, cuma namazını kıldı. Namazın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.