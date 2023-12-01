Kırklareli'nde terör operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayında düzenlediği terör operasyonlarında 8 şüpheliyi yakaladı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayında düzenlediği terör operasyonlarında 8 şüpheliyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, 1-30 Kasım tarihlerinde terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Açıklamada, şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 3'nün sınır dışı edildiği, diğer şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
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