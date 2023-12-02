Kırklareli'nde fotoğraf ve video yarışması düzenlenecek Kırklareli Valiliği ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla basın mensupları arasında fotoğraf ve video yarışması düzenlenecek.

Kırklareli Valiliği ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla basın mensupları arasında fotoğraf ve video yarışması düzenlenecek.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Basın Gözüyle Kırklareli" fotoğraf ve video yarışması ile ilin doğal, tarihi ve beşeri kültürünün tanıtılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, yarışmanın doğa, şehir, tarih, insan, sanat, eğitim, spor, yatırım ve hizmetler, coğrafi işaretler, meslekler, tarım, sağlık, kültür, turizm, flora, panoramik, mimari kategorilerinde düzenleneceği belirtildi.

Yarışma katılım şartlarının valiliğin sosyal medya hesaplarında bulunduğu ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Yarışma son katılım tarihi 31 Aralık Pazar günü olarak belirlenmiştir. Yarışma sonuçları 6 Ocak Cumartesi günü açıklanacaktır. Yarışmada jüri tarafından her kategoriden belirlenen ilk üç eser sahibi Kırklareli Valiliği tarafından

ödüllendirilecektir."