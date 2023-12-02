Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Demirköy ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

B.A. idaresindeki 59 AAG 474 plakalı otomobil ile İ.D'nin yönetimindeki motosiklet İğneda Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü İ.D. ile motosiklette bulunan M.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü.

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