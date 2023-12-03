Kırklareli'nden kısa kısa Vize ilçesinde destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

Vize ilçesinde destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan kursta 8. sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Atatürk Ortaokulu'ndaki kursu ziyaret ederek öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerin bilgilerini tazelemelerini sağlamak amacıyla kursların gerçekleştirildiğini ifade eden Akdemir, öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını belirtti.

Akdemir, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılara imza atmalarını sağlamak istediklerini dile getirdi.

- Voleybol turnuvası sona erdi

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Öğretmenler arasında düzenlenen turnuvada Çakıllı İlkokulu ve Ortaokulu birinci, Adalet Erez İlkokulu ikinci, Namık Kemal Ortaokulu da üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle verildi.