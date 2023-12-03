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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan kursta 8. sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanıyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Atatürk Ortaokulu'ndaki kursu ziyaret ederek öğretmenlerden bilgi aldı.

        Öğrencilerin bilgilerini tazelemelerini sağlamak amacıyla kursların gerçekleştirildiğini ifade eden Akdemir, öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını belirtti.

        Akdemir, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılara imza atmalarını sağlamak istediklerini dile getirdi.

        - Voleybol turnuvası sona erdi

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

        Öğretmenler arasında düzenlenen turnuvada Çakıllı İlkokulu ve Ortaokulu birinci, Adalet Erez İlkokulu ikinci, Namık Kemal Ortaokulu da üçüncü oldu.

        Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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