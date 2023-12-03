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        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:22
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        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı İsmail Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Koçak, engellilerin yaşamın çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

        Herkesin kendisini birer engelli adayı olarak görmesi gerektiğini ifade eden Koçak, engellilerin sorunlarının çözümü için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

        Koçak, engellerden arınmış eşit ve erişilebilir bir dünya arzu ettiklerini dile getirdi.

        Törene dernek üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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