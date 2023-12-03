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        Trakya'da şiddetli sağanak etkili oluyor

        Edirne ve Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 22:57 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:17
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        Trakya'da şiddetli sağanak etkili oluyor
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        Edirne ve Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de çiseleme şeklinde başlayan yağış daha sonra sağanağa dönüştü.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında sağanaktan korunmaya çalıştı.

        İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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