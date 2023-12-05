Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Resul A. idaresindeki 54 AFG 119 plakalı saman yüklü tır Doğanca köyü yakınlarında hareket halindeyken çekici kısmından alev aldı.

        Sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Vize Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Tır, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi!
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kiralık araçla "insan kaçakçılığı" yapan sanığa 8 yıla kadar...
        Kırklareli'nde kiralık araçla "insan kaçakçılığı" yapan sanığa 8 yıla kadar...
        Depremzede sağlık çalışanı çift aynı ambulansta birbirlerine güç veriyor
        Depremzede sağlık çalışanı çift aynı ambulansta birbirlerine güç veriyor
        Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar başladı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar başladı
        Trakya'dan geçen ay 169 milyon dolar ihracat yapıldı
        Trakya'dan geçen ay 169 milyon dolar ihracat yapıldı