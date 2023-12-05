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        Kırklareli'nde kış lastiği uygulaması yapıldı

        Kırklareli'nde kış lastiği denetimlerinde, kurallara uymayan 136 ticari araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:40
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        Kırklareli'nde kış lastiği uygulaması yapıldı
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        Kırklareli'nde kış lastiği denetimlerinde, kurallara uymayan 136 ticari araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

        1-3 Aralık tarihlerinde yapılan denetimde 2 bin 910 araç kontrol edildi.

        Ekipler denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastiğin derinliğini ölçtü.

        Denetimde ekipler sürücüleri kış lastiği kullanmanın önemi hakkında bilgilendirdi.

        Kurallara uymadığı tespit edilen 136 ticari araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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