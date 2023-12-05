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        Kırklareli'nde elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 6 yıl 6 ay hapis istemi

        Kırklareli'nde elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:53
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        Kırklareli'nde elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığa 6 yıl 6 ay hapis istemi
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        Kırklareli'nde elektronik sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlanacak.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık T.G. hakkında 1 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, T.G.'nin Bulgaristan'dan Türkiye'ye gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla farklı türlerde 700 elektronik sigara getirmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.

        Sanık yönetimindeki otomobilin Dereköy Sınır Kapısında gümrük muhafaza ekiplerince "şüpheli" görülerek x-ray taramasına tabi tutulduğu, tarama işlemlerinde şüpheli yoğunluk olması nedeniyle arama yapıldığı belirtilen iddianamede, elektronik sigaraların bagaj bölümünün çevresindeki döşeme içleri, paspas altları, torpido içi ve koltuk altlarına gizlenmiş halde olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

        İddianameye, sanık T.G.'nin ifadesinde, elektronik sigaraların kendisine ait olmadığını iddia ettiği, bir arkadaşının talebi üzerine 450 dolar karşılığında Türkiye'ye getirmeyi kabul ettiği bilgisi de eklendi.

        İddianamede sanık T.G. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

        Sanığın 23 Ocak 2024 tarihinde yargılanması başlayacak.

        - Olay

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye 12 Eylül'de giriş yapan T.G. yönetimindeki A3207HK plakalı araç, şüphe üzerine gümrük muhafaza ekiplerince x-ray taramasında geçirilmiş, taramada x-ray cihazının yoğunluk gösterdiği bölgelerde yapılan aramada, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmek istenen farklı modeller 700 elektronik sigara bulunmuştu.

        Gözaltına alınan şüpheli T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

        Elektronik sigaralara ise el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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