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        Kırklareli'nde "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" konferansı düzenlendi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Batı'nın çağdaş ülke olarak gördüğü birçok ülkede kadına seçme ve seçilme hakkı verilmediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:35
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        Kırklareli'nde "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" konferansı düzenlendi
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Batı'nın çağdaş ülke olarak gördüğü birçok ülkede kadına seçme ve seçilme hakkı verilmediğini söyledi.

        Vali Ekici, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" konferansında Türk kadınının her zaman vatanı ve milleti için mücadele ettiğini ifade etti.

        Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin demokrasinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Ekici, "Kadına seçme ve seçilme hakkı vermeyen ülkeler var. Son 2 ve 3 yıldır özellikle kadın kaymakamlarımızın sayısı arttı. Kadının artık her alanda görev aldığını görebiliyoruz. Cumhuriyet kurulduğunda 10 bin 100 öğretmenimiz var, bugün 1 milyon 203 bin öğretmenimiz var. Bunun 702 bini kadın."şeklinde konuştu.

        Ekici, kadınların her alanda daha fazla rol alması gerektiğini vurguladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ise Türk kadınının her zaman gerektiği değeri gördüğünü bildirdi.

        Programda Kırklareli Barosu avukatlarından Uğur Deniz Genç ile Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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