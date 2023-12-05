Kırklareli Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Yücel Oluçay başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Oluçay, toplantıda yaptığı konuşmada hafta sonu etkili olan yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Belediye ekiplerinin yağışın ilk anından itibaren sahada görev aldığını ifade eden Oluçay, çok kısa sürede yüksek miktarda yağış düşmesi sonucu bazı mahalle, cadde ve sokaklar sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Oluçay, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da sağlık durumuna rağmen sahada görev yapan personelin sevk ve idaresinde bulunduğunu, sağanak nedeniyle sorunların kısa sürede çözülerek zararın en düşük seviyeye indirildiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.