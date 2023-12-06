Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Lojistik ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Veysel Şimşek'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Lojistik ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Veysel Şimşek'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında Şimşek'e bilgi verdi.

Kentin gelişime açık olduğunu ifade eden Ekici, Kırklareli'nin uzaya füze ve sonda roketi gönderen bir kent olduğunu kaydetti.

- Yem satış ve depolama tesisleri denetlendi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem satış ve depolama alanlarında denetlendi.

Ekipler satış yerleri ile depolama alanlarında yemleri kontrol etti.

Yemlerden numune alan ekipler, yem satış ve depolama işletmelerinde çalışan personele bilgi verdi.

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