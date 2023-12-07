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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde okul sporları genç erkek A kros müsabakalarında Kepirtepe Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde okul sporları genç erkek A kros müsabakalarında Kepirtepe Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporları kros müsabakaları sona erdi.

        Kavaklı korusunda gerçekleştirilen müsabakalara kentteki 7 lisenin takımı katıldı.

        Kepirtepe Anadolu Lisesi erkek takımı 5 bin metrede il birincisi oldu.

        Takım, 7 ocak tarihinde Eskişehir'de yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

        - İşçi filmleri festivali düzenlenecek

        Lüleburgaz'da 18. İşçi Filmleri Festivali düzenlenecek.

        Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Sinema Topluluğu iş birliğinde 8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, yerli ve yabancı 12 kısa ve uzun metrajlı filmin gösterimi yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, festivalin 8 Aralık Cuma 19.00'da müzik dinletisi ve belgesel gösterimi ile başlayacağı bildirildi.

        Festivaldeki film gösterimlerinin ücretsiz olduğu kaydedildi.

        - Sevgi mağazasında yardımlar sürüyor

        Lüleburgaz Belediyesinin "İyilik elden ele" sloganıyla açtığı sevgi mağazasından ihtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 2021'de açılan mağazadan 2 bin 140 ihtiyaç sahibine kıyafet yardımı yapıldığı bildirildi.

        Mağazada kıyafet, çanta, ayakkabı ve diğer tekstil ürünlerinin de yer aldığı 30 bin parça ürünün dağıtıldığı belirtilen açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ndeki sevgi mağazasına müracaat edebileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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