Kırklareli'nde yoğun sis

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı sürücüler sis farlarını açarak seyrederken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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