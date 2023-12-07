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        Kırklareli'nde "Arı hastalıkları" konferansı düzenlendi

        Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, arı ölümlerindeki en büyük nedenin zirai ilaçlama olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:25
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        Kırklareli'nde "Arı hastalıkları" konferansı düzenlendi
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        Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, arı ölümlerindeki en büyük nedenin zirai ilaçlama olduğunu bildirdi.

        Aydın, Kırklareli Arıcılar Birliğince, Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Arı hastalıkları" konferansında arı kayıplarına karşı arı yetiştiricilerinin duyarlı ve bilgili olması gerektiğini söyledi.

        Arılarda hijyenin çok önemli olduğunu değinen Aydın, kendisin de arılarla çalışırken 2 çift eldiven ve 2 çift maske kullandığını anlattı.

        Arıcıların hastalıkları arılarına elleriyle yaydığını aktaran Aydın, yetiştiricilerin hijyen konusuna çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Arı kayıplarının en büyük nedeninin zirai ilaçlar olduğunu anlatan Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bizim bütün ziraatçılara anlatmamız gerekiyor, ektoparazit ilaçları 17.00'den sonra akşam üstü yapılır. Zaten kullandığı ilacın yarısı güneş ışınlarında yok oluyor. Arı gidip bunu kanoladan mı alıyor hayır, attığı ilaç 10 milyondan küçük partiküllere ayrılıyor, 56 dakika havada arının tüylerine yapışıyor. Geliyor nektarını içerideki bakıcıya kusarken, arının en büyük özelliği hijyenik ve temizleme davranışıdır ve tarlacı arıya 'abla ya sana ne olmuş diyor' temizliyor. Kendine bulaştırıyor, yavruların içine giriyor, zirai ilaçlamalardan ölüm ilaçlamadan 48 ya da 36 saatten sonra ölümler başlar. Tarlacı arıdan çok bakıcı arı ölür. Kovanın en önemli arısı ana arı değildir bakıcı arıdır. Bakıcı arı ne kadar sağlam olursa kovanın geleceği o kadar güzel olur."

        Arının erken gelişmesi için kış aylarında gezdirilmemesi gerektiğini ifade eden Aydın, arıda verime değil, yaşama gücüne bakılması gerektiğini vurguladı.

        Verime yönelen kovanın saatli bomba gibi olduğunu değerlendiren Aydın, "En büyük problem arıcıların hep verime yönelmesidir. Bir şey ne kadar verime yönelirse direnci o kadar azalır." dedi.

        Zayıf arıların kendi arasında birleştirilmesi gerektiğini bildiren Aydın, "Kovanı bilerek oğula yatırmak iyi bir şey değil. Çünkü onun çocukları da oğula meyilli olacaktır." ifadesini kullandı.

        Konferansta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeniar ile Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık'ta bir konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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