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        Kırklareli'nde kasasında 62 düzensiz göçmen taşıyan firari kamyon şoförü yakalandı

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:40
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        Kırklareli'nde kasasında 62 düzensiz göçmen taşıyan firari kamyon şoförü yakalandı
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Aralık Çarşamba günü kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmenin yakalanması sonrası kaçan kamyon şoförünün bulunması için çalışma başlattı.

        Ekipler çalışmalarında kaçan kamyon şoförü ile kamyona öncülük yapan araçtaki 3 kişiyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, biri kamyon şoförü 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalanmıştı

        Polis 2 gün önce Çağlayan Kavşağı'nda yaptığı uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 06 BD 4688 plakalı kamyoneti durdurmuş, sürücü, kamyoneti durdurduktan sonra kaçmıştı.

        Brandanın açılmasının ardından kamyonet kasasında farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen bulunduğu belirlenmiş, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülmüş, firari şoförün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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