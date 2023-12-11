Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) Kırklareli il temsilcisi İbrahim Meşekıran, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) Kırklareli il temsilcisi İbrahim Meşekıran, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

        Meşekıran, ziyarette dernek çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında Kaymakam Yüce'ye bilgi verdi.

        BAKUT il temsilciliğinin Kırklareli'nde yeni kurulduğunu ifade eden Meşekıran, kentte tüm kurumlar ile işbirliğinde bulunacaklarını kaydetti.

        Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmalarında Meşekıran ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

        - Yerli Malı Haftası

        Lüleburgaz'da Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere meyve dağıtıldı.

        Lüleburgaz 8 Kasım Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte okul aile birliği üyeleri, öğrencilere Türkiye'ye yetiştirilen meyveleri tanıttı.

        Daha sonra öğrencilere meyve ikram edildi.

        Okul Müdürü Salih Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yerli ürünleri tanıması ve tatlarının öğrenmesi amacıyla etkinliğin yapıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bir haftada 114 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 114 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı