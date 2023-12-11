Kırklareli'nde otoyolda devrilen rulo çim yüklü tır ulaşımı aksattı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde rulo çim yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Ş.D. idaresindeki 34 HR 2295 plakalı rulo çim yüklü tır, Hamitabat mevkisinde devrildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırın kaldırılmasının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

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