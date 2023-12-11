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        Kırklareli'nde otoyolda devrilen rulo çim yüklü tır ulaşımı aksattı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde rulo çim yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:32
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        Kırklareli'nde otoyolda devrilen rulo çim yüklü tır ulaşımı aksattı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde rulo çim yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        İstanbul istikametinde seyreden Ş.D. idaresindeki 34 HR 2295 plakalı rulo çim yüklü tır, Hamitabat mevkisinde devrildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

        Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırın kaldırılmasının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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