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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde öğrenci ve öğretmenlere kanser farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:13 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:13
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde öğrenci ve öğretmenlere kanser farkındalık eğitimi verildi.

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kanser Savaş Derneği tarafından yürütülen Kanseri Yenmek İçin Birlikte Tutunalım Hayata Projesi kapsamında Şehit Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde program düzenlendi.

        Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından eğitimde kanser hastalığı, erken teşhis ve hastalıkla mücadele konularında bilgi verildi.

        - Başhekimler toplantısı düzenlendi

        Kırklareli'nde hastane başhekimleri toplantısı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda, kasım ve aralık aylarında yapılan faaliyetler değerlendirildi.

        Cerit, sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Toplantılar ile eksiklikleri tespit etmeye ve çözüme kavuşturmayı istediklerini belirten Cerit, toplantılarda alınan kararların hızla uygulamaya geçirildiği kaydetti.

        - Zeytin ve zeytinyağı satışı yapan iş yerleri denetlendi

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zeytin ve zeytinyağı satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

        Gıda kontrol ekipleri, toptan ve perakende satış gerçekleştiren iş yerlerinden çeşitli numuneler aldı.

        Zeytin ve zeytinyağlarından alınan numuneler, analiz edilmek üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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