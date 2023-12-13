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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır ile Bisiklet Kulübü Başkanı Fidan Özyürek'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır ile Bisiklet Kulübü Başkanı Fidan Özyürek'i makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Cıbır ve Özyürek'ten bilgi aldı.

        İstekleri dinleyen Ekici, kentin gelişimine ve tanıtımına katkı sunan herkese teşekkür etti.

        - Gençlerle Hayat ve Hatıralar programı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Müftülüğünce düzenlenen "Gençlerle Hayat ve Hatıralar" programına katıldı.

        Vali Ekici, Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen programda gençlerle sohbet etti.

        Gençlere hayatından kesitler sunan Ekici, gençlerin çok çalışması ve kendilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

        - Sağlık personeline eğitim verildi

        Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli tarafından İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen eğitimde adli vakalarda neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.

        Eğitime doktor, paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere 27 sağlık personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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