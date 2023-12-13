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        Kırklareli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler arasında "Futsal Dünya Kupası" etkinliği başladı

        Kırklareli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen "Futsal Dünya Kupası" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:00
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        Kırklareli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler arasında "Futsal Dünya Kupası" etkinliği başladı
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        Kırklareli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen "Futsal Dünya Kupası" etkinliği başladı.

        Kayalı Kampüsü kapalı spor salonunda düzenlenen yarışmaya üniversitede eğitim gören Endonezya, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'den öğrenciler katıldı.

        Seremoni töreninin ardından Suriye ile Türkmenistanlı öğrenciler karşılaştı. Türkmenistan takımı 11-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

        Karşılaşmalar 25 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

        Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı Dr. Emrullah Tören, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kaynaşması ve dayanışması amacıyla kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

        Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Tören, çok güzel bir faaliyet olacağına inandığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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