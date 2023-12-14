Kırklareli'nde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Ş.K. idaresindeki 06 DSA 532 plakalı tır TEM otoyolunun Hamitabat mevkisinde emniyet şeridinde bulunan KA 5508 CT plakalı tıra çarptı.

Kazada Ş.K. ile diğer tırın sürücü V.K. yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz - İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırların kaldırılmasının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

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