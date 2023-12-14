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        Kırklareli'nde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:24
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        Kırklareli'nde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Ş.K. idaresindeki 06 DSA 532 plakalı tır TEM otoyolunun Hamitabat mevkisinde emniyet şeridinde bulunan KA 5508 CT plakalı tıra çarptı.

        Kazada Ş.K. ile diğer tırın sürücü V.K. yaralandı.

        Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırdı.

        Kaza nedeniyle Lüleburgaz - İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırların kaldırılmasının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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