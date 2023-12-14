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        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

        Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:01
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        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
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        Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 49 kişi için tören düzenlendi.

        Törene İl Müftüsü Yusuf Eviş, Müftü Yardımcısı Turgut Çavdar ile vatandaşlar katıldı.

        Eviş, burada yaptığı konuşmada, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu ifade eden Eviş, her Müslüman'ın kutsal mekanları görme istediği olduğunu belirtti.

        Kutsal topraklara giden vatandaşların da ziyaretlerinde vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini anlatan Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını temenni etti.

        Törende, Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okunmasının ardından 49 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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