Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü personeli 104 okulun çevresinde bulunan metruk binalar, internet salonları ve kahvehane gibi mekanları kontrol etti.

Ayrıca 102 okul servisi aracı denetlenip, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

- Polis ve jandarma ekiplerinden KADES tanıtımı

Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptı.

Ekipler alışveriş merkezinde kurduğu stantta uygulamanın tanıtıldığı broşürler dağıttı.

Standı ziyaret eden vatandaşlara uygulamanın kullanımı hakkında da bilgi verildi.

- Günübirlik kiralanan ev ve araç firmaları denetlendi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce günübirlik kiralanan ev ve araç firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri günübirlik kiralanan 21 evde denetim yaptı.

Ekipler ayrıca 45 araç kiralama firmasını kontrol ederek evraklarını inceledi.