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        İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı

        Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:36
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        İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı
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        Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Kırklareli'nde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası A.H'yi yakaladı.

        Yapılan incelemede yabancı uyruklu şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan A.H. işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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