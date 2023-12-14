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        Şair, yazar, tiyatro ve sinema sanatçısı Cahit Irgat, memleketi Kırklareli'nde anıldı

        Sanatçı Türkan Şoray, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen şair, yazar, tiyatro ve sinema sanatçısı Cahit Irgat'ın anma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:42 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:09
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        Şair, yazar, tiyatro ve sinema sanatçısı Cahit Irgat, memleketi Kırklareli'nde anıldı
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        Sanatçı Türkan Şoray, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen şair, yazar, tiyatro ve sinema sanatçısı Cahit Irgat'ın anma programına katıldı.

        Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu’nda gerçekleşen programda sanatçı Şoray ile Cahit Irgat'ın rol aldığı "Seninle Ölmek İstiyorum" filminden kesitler izletildi.

        Filmi izleyen Şoray'ın duygulandığı görüldü.

        Şoray, yaptığı konuşmada, Cahit Irgat'ı anma etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Irgat'ın adını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Şoray, "Seninle Ölmek İstiyorum" filminin çekildiği yıllarda çok genç olduğunu kaydetti.

        Gençlik yıllarında Irgat'ın tecrübesinden yararlandığını anlatan Şoray, "Setteki davranışı ve disiplininden etkilendim. Çok güzel çalıştık. Şair yanını sonradan öğrendim beni hayrete düşürdü. Dış görünüşü gayet sert ifadeli biriydi, tanıdıkça ruhundaki fırtınalar yaşadığını hissettim. Neler yaşıyordu kim bilir… Şiirlerinden anladığım kadarıyla yaşamda pek mutlu değilmiş." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, sanatçı Şoray'a plaket ve çiçek verdi.

        - Cahit Irgat kimdir?

        Lüleburgaz ilçesinde 1916 yılında dünyaya gelen Cahit Irgat, Edirne Öğretmen Okulunda eğitim gördüğü yıllarda bir çok tiyatro oyununda görev aldı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, şehir ve özel tiyatrolar ile birçok sinema filminde rol alan Irgat, şiirlerinin yanı sıra roman da yazdı.

        Irgat, 5 Haziran 1971'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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