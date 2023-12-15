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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde üreticiler çiğ süt desteklemesi hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 08:52 Güncelleme: 15.12.2023 - 08:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde üreticiler çiğ süt desteklemesi hakkında bilgilendirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında düzenlenen programda üreticilere desteklemeler hakkında bilgi verdi.

        Üreticilerin desteklemelerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için toplantılar düzenlediklerini ifade eden Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere çok ciddi destekler sağladığını kaydetti.

        Programa Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de katıldı.

        - Kesimoğlu, incelemede bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentte beklenen kuvvetli yağış için alınan tedbirleri inceledi.

        Kesimoğlu, şantiye alanındaki araçların son durumunu kontrol edip, alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kuvvetli yağışa karşı tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Kesimoğlu, tüm dünyanın iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Tüm personelin görev başında olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, "Şehrimizi iyi tanıyoruz. Olası bir sel felaketinde nelerin yaşanabileceğini biliyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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