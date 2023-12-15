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        Trakya, ihracatını her geçen yıl artırıyor

        Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin her geçen yıl artan ihracat kapasitesi artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:23
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        Trakya, ihracatını her geçen yıl artırıyor
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        Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin her geçen yıl artan ihracat kapasitesi artıyor.

        Söz konusu üç ilden yapılan ihracat 2013 yılında 905 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, son yıllık süreçte 1,9 milyar dolara yükseldi.

        Gelişen sanayisi ile ihracat kapasitesinde her geçen yıl yüzde 15 ile 20 arasında değişen oranlarda artıran Trakya'da bu yıl ihracat 2,1 milyar dolar, gelecek ise yıl dış satımda 2,5 milyar dolara ulaşılması hedefleniyor.

        Ürün çeşitliliğinde zengin olan Trakya'da ihracatı yapılan sektörlerde ilk sırada hububat ve yağlı tohumlar yer alırken, en çok ihracat gerçekleştirilen sektörlerde de tekstil sanayi ilk 3, makine ve teçhizat gibi sektörler ise ilk 5 arasında bulunuyor.

        Ulaşımda da önemli imkanlara sahip bölgede üretilen ürünler başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasına ulaştırılıyor.

        İhracat gerçekleştirilen ülkeler arasında en çok dikkat çeken Angola, Venezuella, Kuzey Afrika gibi ülkelere de bölgenin verimli topraklarında yetiştirin hububat ve yağlı tohumlardan elde edilen un ve yağ ihraç ediliyor.

        -"İhracatımız her yıl artıyor"

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde Trakya Kalkınma Ajansı olarak ihracatın artması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Trakya'da ihracatın, ürünün ve ihracat gerçekleştirilen ülkelerin sayısında büyük artışlar olduğuna dikkati çeken Şahin, "2022 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolarlık bir ihracat olmuşken, 2023 yılında aralık ayını tamamladığımızda 2,1 milyar dolarlık bir ihracat hedefleniyor. Bu da yaklaşık yüzde 18'lik bir artış demektir. Kovid-19 salgını sonrası hızlanan süreçte o dalgalanmalardan sonra ülkemizde ihracatımız özellikle bölgemizde her sene yüzde 15 ile 20 bandında artarak devam ediyor." dedi.

        - Angola, Venezuella ve Kuzey Afrika'ya ihracat yapılıyor

        Trakya'da en fazla ihracattın gerçekleştirildiği ilin Tekirdağ olduğunu dile getiren Şahin, Kırklareli'nin ikinci, Edirne'nin ise üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

        Bölgenin Balkan ülkelerine sınır olmasıyla ihracat alanında sınır kapılarının aktif kullanıldığını anlatan Şahin, Balkanlarda Bulgaristan, Romanya ve Makedonya başta olmak üzere yakın Avrupa ülkeleri arasındaki Almanya ve İtalya'ya dış satımın yapıldığını bildirdi.

        Hububat sektöründe özellikle Angola, Venezuella ve Kuzey Afrika'ya da ihracat yapıldığını belirten Şahin, şunları söyledi:

        "Ülkeler bazında ve çeşitliliğe baktığımızda bölgemizin sınır kapısı olmasından dolayı başta Balkanlarda Romanya, Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkeler olmak üzere Almanya ve İtalya gibi yakın coğrafyamızda bulunan Avrupa ülkelerine ihracat​​​​​​​ yapılmakta. Ürün çeşitliliğinde bölgemizden bu ülkelere bu bölgelere başta bölgemizin dinamikleri olan tarımsal, hayvansal ve diğer gıda ürünleri yer alıyor.

        Özellikle hububat, yağlı tohumlar ve yağ ile beraber un sanayisinin en fazla ihracat yapıldığı sektör olmakta. Yine tekstil ham maddeleri anlamında iplik, kumaş gibi ürünlerle beraber konfeksiyon sektörünün de ilk 3'e girdiğini görmekteyiz. Bunun yanında bölgemizde bulunan diğer alışılmış sektörlerin makine ve teçhizat gibi sektörlerinde ilk 5'e girdiğini görmekteyiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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