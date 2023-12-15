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        Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:36
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 4-10 Aralık tarihlerinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 6 kilogram sahte temizlik malzemesi, 180 litre kaçak içki, 20 kilogram tütün, 30 gram esrar ile 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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