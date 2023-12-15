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        Kırklareli'nde akrabasını öldürdüğü iddia edilen 4 sanığın yargılanması başladı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir akrabalarını öldürdükleri iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:55
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        Kırklareli'nde akrabasını öldürdüğü iddia edilen 4 sanığın yargılanması başladı
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir akrabalarını öldürdükleri iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada 2 kişi tahliye edildi.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Hayri Sever'in (80) öldürülmesine ilişkin haklarında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklar S.K, A.S, R.S. ve A.S. ile taraf avukatları katıldı.

        Kimlik tespitiyle başlanan duruşmada iddianame özeti okundu.

        Tutuklu sanık S.K. savunmasında, olaya ilişkin ilk verdiği ifadeleri baskı altında verdiğini ileri sürdü.

        Cinayet ile alakasının bulunmadığını öne süren S.K, önceki savunmalarında cinayeti itiraf ettiği yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

        Maktulün, annesinin amcası olduğunu ve aralarında husumet bulunmadığını ifade eden S.K, "Evlerimiz yan yanadır. Sessiz sakin biriydi, kim neden öldürdü bilmem. Ama ben öldürmedim. Kaybolduğundan da bir iki gün sonra haberim oldu. Önceki savunmalarımı yaparken baskı altındaydım ve onun için öyle söylemiştim. Bana bir şey yapacakları korkusuyla da dayılarıma iftira attım." şeklinde ifade verdi.

        Tutuklu sanık R.S. de maktul Hayri Sever'in amcası olduğunu belirterek kaybolduğundan haberdar olmasının ardından arama çalışmalarına katıldığını bildirdi.

        Sever'in öldürülmesine ilişkin bir ilgisinin olmadığını beirten R.S. "Olay tarihinde ben köyde bile değildim. Haberim olduktan sonra köye giderek aramalara katıldım. Ormanlara, yol kenarlarına baktık ama bulamamıştık. 18 gün sonra çobanın biri bulmuş. Yeğenimin neden bana iftira attığını bilmiyorum. Korktuğundan dolayı söylemiştir. Ancak 11 aydır tutukluyum ve mağdurum" dedi.

        Tutuklu sanık A.S. ve A.S. de savunmada bulundu.

        Olaya ilişkin 17 tanığın dinlendiği duruşmada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıklardan A.S ile S.K'nin tutukluluk halinin devamını, A.S ile R.S'nin adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

        Verilen aranın ardından A.S. ile R.S. adli kontrol şartıyla tahliyesine, A.S ile S.K'nin ise tutuklu halinin devamına karar verildi.

        Duruşma 22 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

        - Olay

        Kırklareli'nin Vize ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karakoçak mevkisindeki ormanlık alanda çoban tarafından erkek cesedi bulunmasına ilişkin Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, cesedin 24 Kasım 2018'de kaybolan Hayri Sever'e ait olduğu belirlenmişti.

        Olaydan yaklaşık 5 yıl sonra S.K, cumhuriyet savcılığına giderek annesinin amcası Sever'i dayılarıyla birlikte öldürdüğünü itiraf etmiş, bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan S.K. ile dayıları A.S, R.S. ve A.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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